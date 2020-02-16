Magazin Derya Uluğ isyan etti

Derya Uluğ isyan etti

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Derya Uluğ isyan etti

Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek zirve yarışında büyük bir yara aldı.

16 Şubat 2020, Pazar 11:50 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maçın yankıları sürüyor. Mağlubiyetin yanı sıra sergilenen kötü futbol da sabırları taşırdı. Sosyal medyada taraftarlar oyuncuları eleştirirken teknik direktör Ersun Yanal'ı da istifaya davet etti. O isimlerin arasında ünlü şarkıcı Derya Uluğ da vardı. Sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan Uluğ'dan flaş bir çıkış geldi. Derya Uluğ, "Dirar solda oynuyo, Jailson stoper, Deniz sağ açıkta. Böyle oluyorsa ben de sol açık oynarım" tweetini attı.


Bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. Derya Uluğ sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor.


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