Derya Uluğ, karantina günlerini evde şarkı yazarak geçiriyor. Bir süre önce Amerika’dan dönen şarkıcı, kendini eve kapattı. Şu sıra izole bir şekilde yaşayan şarkıcı, bu süreçte otuza yakın şarkı yazmış. Eserlerini, karantina bittikten sonra bir albüm ve single şeklinde sırayla hayranlarının beğenisine sunmayı planlıyormuş.

Karantina ayırdı

İlişkileri doludizgin devam eden Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, Koronavirüs karantinasından dolayı ayrı düştü. Bu zorlu süreci Kayı, Bursa’da yaşayan ailesinin yanında geçirirken, Sabancı ise İstanbul’daki evinde yalnız geçiriyor. Aldığım duyuma göre çift, hasret gidermek için sık sık görüntülü konuşuyormuş.

Aynı çatı altında

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, karantina sürecini birlikte geçiriyor. Çift, Oğulcan Engin’in evinde kalıyor. Baş başa vakit geçiren iki ünlü isim, günlerini ortak hobileriyle uğraşarak değerlendiriyor.