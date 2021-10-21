Magazin Derya Uluğ pişmanlığını açıkladı

Derya Uluğ pişmanlığını açıkladı

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Derya Uluğ pişmanlığını açıkladı

'Kanunlar Gibi', 'Okyanus', 'Canavar' gibi şarkılarıyla tanınan Derya Uluğ, Yasemin Şefik'in "Ritmik Sohbetler" programına konuk oldu. Müzisyen Asil Gök ile birlikteliği devam eden Uluğ, "Nasıl bir aşıksın?" sorusuna da yanıt verdi.

21 Ekim 2021, Perşembe 13:13 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Derya Uluğ, bilinmeyenlerini anlattı. Uzun süredir müzisyen Asil Gök ile birlikte olan 35 yaşındaki ünlü isim, altı yıllık ilişkisi ve dövmesiyle alakalı pişmanlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki şarkıcı, "Sadık bir aşığım. 6 senedir Asil'le beraberim. Her zaman farklı bir evreye geçtik" ifadelerini kullandı.

18 YAŞINDA YAPTIRMIŞ

En büyük pişmanlığının ise kolundaki "Derya Uluğ" dövmesi olduğunu itiraf eden şarkıcı, "18 yaşında yaptırmıştım. Artık sildireceğim" dedi.

'İKİ YILLIK ZORLU BİR MÜCADELEYDİ'

Ünlü şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda ergenlik döneminde anoreksiya nervoza hastalığı ile mücadele ettiğini anlatmıştı. Uluğ, "Hala kilo takıntısı yaşıyor musun?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Aslında klip sürecinde sadece 2 kilo verdim istem dışı. Sporu ve diyeti kaslanmak için yaptım. Benim anoreksiya ile ilgili olan sürecim, hiç kiloyla ilgili olmadı. Bağışıklığım zayıf olduğu bir süreçte yakalandım. Ucunu alamadığım iki yıllık zorlu bir mücadeleydi ama kazandım. O hastalık yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamı sağladı. Şimdi yiyebilmenin tadını çıkarıyorum."


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