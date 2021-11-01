Popçu Derya Uluğ, kendisi gibi müzisyen olan sevgilisi Asil Gök'ün 35'inci doğum gününde adeta aşkını haykırdı. Altı yıllık sevgilisi için, "Hayatımın dönüm noktası" diyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Derya Uluğ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ucu bucağı olmayan gökyüzüm

Eğlenirken gül gül öldüğüm

Huzura gömüldüğüm

Aşkından kördüğüm…

Sen sevgilim sen iyi ki’m

Sen ruhum sen bedenim

Sen bir ömür yaşamak istediğim

Evimsin benim

İyi ki doğdun sevgilim

Derya Uluğ, evlilik hakkındaki düşüncesini, "İlişkiler için kritik olan, sürekli beraber vakit geçirilen pandemi sürecini ilişkimizde sorunsuz atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Bu süreci birlikte şarkılar üreterek geçiriyoruz. Acelemiz yok mutluyuz" sözleriyle anlatmıştı.

'HENÜZ HAZIR HİSSETMİYORUM'

Derya Uluğ, "Anne olmak istiyor musun?" sorusunu ise "Küçük yaştan beri hiç böyle bir hayalim olmadı ama bu yıllar geçtikçe değişen bir düşünceymiş. Ben kendimi henüz hazır hissetmiyorum" şeklinde yanıtlamıştı.

'AYRILIKTA 15 KİLO VERDİM'

Derya Uluğ, Asil Gök ile ayrıldıkları dönem üzüntüden 15 kilo verdiğini belirtmiş ve "Bir ara sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. Sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi, aşk acısı çekerken kilolar da gitti" diye konuşmuştu.