Derzler nasıl temizlenir? Fayans aralarını temizleme yöntemleri
Ev temizliği oldukça detay isteyen bir konudur. Bazı noktalar vardır ki günlük temizlikte yapılmasa bile belirli sürelerde muhakkak temizlenmesi gerekir. Derzler zamanla kararma hatta küflenme bile yapabilir. Bu da fayansları istediğiniz kadar temizleyin pis görünmesine sebep olur. Fayans araları nasıl temizlenir merak ediyorsanız "derzler nasıl temizlenir, fayans aralarını temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.
Fayans aralarının temiz görünmesini sağlamak belirli aralıklarda temizlenmesiyle olur. Evde kendiniz uygulayabileceğiniz yöntemlerle derzleri temizleyebilir ve fayansları ilk günkü gibi tertemiz gösterebilirsiniz. Eğer "derzler nasıl temizlenir, fayans aralarını temizleme yöntemleri" arıyorsanız detaylar haberimizde...
Derzler nasıl temizlenir? Fayans aralarını temizleme yöntemleri
- Sert temizlik bezini çamaşır suyuna batırınız ve derzlere sürünüz. Ortalama 30 dakika beklettikten sonra duru suyla yıkayın veya silin.
- Sirke ve karbonatı bir kovaya döküyoruz. Sirke koyduğumuz kadar ılık su ekliyoruz. Bir fırça yardımıyla derzlere uyguluyoruz. Dilerseniz diş fırçası da kullanabilirsiniz. Bu karışımla iyice uygulayıp daha sonra duruluyoruz.
- Diş macunuyla derz beyazlatma yönteminde çıkan sonuca çok şaşıracaksınız. Beyaz diş macununu derzlere sürün ve diş fırçasıyla ovalayın. Ortalama 10 - 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.
- Dilerseniz derz boyaları satan marketler var. Bu marketlerden derz boyası alırsanız ilk günkü gibi olur derzleriniz.
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