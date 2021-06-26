﻿﻿Descartes Kimdir?

Ünlü Fransız filozof ve matematikçi olan “Descartes” aynı zamanda da bir bilim adamıdır. 1596 yılında Fransa‘nın Indre-et-Loire kentinde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Cizvit Kolejinde tamamlayan Descartes daha sonra üniversite öğrenimi ise, Poitiers üniversitesinde okudu. Senelerce pek çok farklı ülkede kalarak ilmi ve önemli çalışmalar yaptı. Descartes, geometri ve cebir teorilerine yenilikler getirdiği için ile en önemli matematikçiler arasında yer alır. Aynı zamanda felsefe alanında da önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Felsefe alanında skolastik düşünce sistemini reddederek ve "Düşünüyorum, o halde varım!" sözünden yola çıkarak teorilerini salt akıl temeli üzerine inşa etmiştir.

Hayatta ispatı olmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen Descartes, şüpheci bir tavır takınmıştır. Descartes, bu tavrı ile tanrının varlığını da sorgulamış ve metafizik alanında yaptığı çalışmalar ile bu durumu da kendine göre izah etmeye çalışmıştır. İlim alanında yaptığı çok önemli çalışmalar ile kısa bir idealizm döneminden geçerek realizme ulaşmayı başarır. Ünlü filozof Descartes’in hem felsefe alanında hem de eserlerinde ilk olma özelliğini “Denemeler” ismi verilen eserinde bulunur. Dört bölümden meydana gelen bu eserde, optik, geometri, metot konuları, meteorlar üzerinde durmuştur. Bu eseri ile felsefe alanına getirmiş olduğu yeniliklerin temellerini atarak, felsefeye daha yenilikçi ve daha modern bir şekil kazandırmıştır.

Descartes Kısaca Hayat Özeti

Eğitim hayatı boyunca pek çok alanda kendisini geliştiren Descartes, kayıt olduğu askeri okulda tanışmış olduğu Isaac Beeckman sayesinde yaratıcı yeteneğinin farkına keşfetti. İnsanlığın gelişmesindeki temel bilimlerin geliştirilmesini kendine vizyon olarak belirleyen Descartes, bu alanda çalışmalarını çok ilerletmiştir. Descartes, çalışmalarına verdiği hızla kendini bu şekilde hayatın akışına bırakır. Descartes hayatı boyunca hiç evlenmedi. Ama evinde hizmetçisi olarak çalışan ve birlikte yaşadığı Hollandalı Helene'den 1635 yılında “Francine” ismini verdiği bir kızı olmuştur. Descartes’in kızı, 1640 yılında hayatını kaybetmiştir.

Descartes; “Hiçbir şey keşfedilemeyecek kadar uzak olamaz" sözünü hayatına uyarlayarak yaptığı tüm çalışmaların peşinden bu doğrultusunda koşarak ulaşmıştır. Descartes, yaptığı çalışmalar sonucunda başarı basamaklarını çıkarak zirveye ulaşmayı başaran başarılı ve tarihte kendinden bahsettirecek çalışmalar ortaya koyarak 54 yaşında 1650 yılında hayatına son verdi. Descartes, ölmeden ardında pek çok eser bıraktı. Aynı zamanda ölümünün ardından da basılmamış pek çok eseri hayata geçirdi.

Descartes eserleri

İlk felsefik çalışması olarak bilinen Compendium Musicae’yi Beeckman’a ithaf etti. Almanya’ya Seyehat ederken matematiksel bilgilerden de yararlanarak kendine bir vizyon geliştirdi. 1962 yılında Hollanda’ya geri döndü. Bilimsel ve düşünsel alanda ise en verimli zamanlarını bu bölgede geçirdi. Matematik, felsefe, geometri üzerine çığır açan çok önemli teoriler üretti. Bu dönemde ünlü kitabı "Kurallar"ı yazdı.

Descartes, 15 yıl süren savaşlar, gezileri ve serüvenlerden sonra Hollanda’ya yerleşti. Batı düşüncesini ters düz eden bir felsefe sistemi kurdu. Gördüğü, öğrendiği, duyduğu her şeyden şüphe duymaya başladı. Daha sonra bunların hepsini sildi ve düşüncenin varlığından emin oldu.

Descartes’ın bir başka önemli kitaplarından birisi ise Meditasyonlar (Meditationes) ilk olarak 1641 yılında yayımlandı. Eserin gerek ön sözünde gerekse I. Meditasyon bölümünde belirtilen, hayatı pek çok yanlış kanı üzerinde kurduğundan kuşkulanıyordu. Bu nedenle de, Descartes insanların doğru bilgiye ulaşmaları için zihinlerini gereksiz bilgilerden temizlemelerini gerektiğini savunur.