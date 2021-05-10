Desenler ve renkler(OYUN)

MALZEMELER

Birkaç kâğıt, renkli kalemler, bant ve makas / Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte iki kâğıt üzerine küp açılımları çiziniz. Her bir küp için bir şekil belirleyin. Mesela bir küp tamamen kalp şekli olabilir ve diğeri dikdörtgen olabilir. Küpler için belirlediğiniz şekle göre küpün her yüzüne o şeklin farklı desenli veya farklı renklerdeki hallerini çiziniz. Mesela bir dikdörtgenin yarısı kırmızı yarısı kahverengi boyanmış olabilir veya bir kalp içerisinde üçgen desenler olabilir. Çizdikten sonra kenarlardan keserek bant yardımı ile küpleri oluşturunuz. Zarlarımız tamam! Sonrasında bir kâğıda tablo çizmeniz gerekmektedir. Sütun kısmında kalp şekli için çizdikleriniz ve satır kısmında ise dikdörtgen şekli için çizdikleriniz sıralı halde olması gerekmektedir. Tablomuz da artık hazır! Çocuğunuzdan iki farklı zarı atıp çıkan yüzlerdeki kombinasyona göre tablodaki boşlukları doldurmasını isteyiniz.