ATV ekranlarında yayınlanacak Destan dizisi için geri sayım başladı. Emir Khalilzadeh’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleminden çıkıyor. Ebru Şahin ve Edip Tepeli’nin başrolde projenin tasarımı ise Mehmet Bozdağ’a ait. İşte, merakla beklenen Destan dizisinin, konusu oyuncuları ve yayın tarihi…

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV’nin dizileri bu sezon milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitleyeceğinin sinyalini veriyor. EDHO, Kurtuluş Osman ve Kalp Yarası gibi sevilen dizilerin yayınlandığı ATV’de şimdi de Destan rüzgarı esecek.

İlk fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken Destan dizisi merakla beklenirken yayın tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin kısa süre içinde ATV ekranlarında olması bekleniyor.

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Destan dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını, imkansızı başarmalarını konu alıyor.

DESTAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Destan dizisinin başrollerinde, Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin ile, Gök Tegini Batuga karakterini canlandıran, Edip Tepeli yer alıyor. Destan dizisinin diğer oyuncuları ise şu şekilde;

Deniz Barut,

Burak Tozkoparan,

Burak Berkay Akgül,

Ecem Sena Bayır

Esra Kılıç

DESTAN'IN İLK BÖLÜM FRAGMANI



