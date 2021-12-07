Destan dizisi, konusu ve oyuncu kadrosunun başarısı ile büyük beğeni topladı. Ancak dizinin başarısı sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Yaklaşık 13 yüzyıl öncesinin anlatıldığı dizide çekimlerin yapıldığı mekanlar da oldukça dikkat çekiyor. Destan dizisi için hazırlanan platonun 20 bin metrekare alana inşa edildiği biliniyor…

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranlarında Destan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. Daha ilk bölümden büyük bir ilgi ile karşılanan Destan dizisi için Beykoz Kundura Fabrikası kullanılırken, çekimlerin büyük bölümü Bozdağ Film Platosu içinde gerçekleştirildi.

Platoda, 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı. Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda 8. yüzyıl bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Destan dizisinde Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, henüz İslam ile tanışmayan topraklarda vahşi bir devir hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrulturken, Moğollar, Rus Varegler, Persler ve Sogdlar harekete geçmek için pusu kurmuş beklemektedir. Tüm bu dış düşmanlar yetmezmiş gibi aynı soydan gelen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Dağ Hanlığı ile Gök Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Diğer yandan Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında destansı aşk doğar. Bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmaları gerekmektedir.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?