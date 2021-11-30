Destan dizisinin yeni bölüm fragmanında Akkız’ın zindana düşmesi ve verdiği mücadele sonunda ölümün kıyısına yaklaşmışken, Batuga’nın gelişi hikayenin gidişatında büyük önem taşıyacağa benziyor. Akkız can dostu Sırma ile Alpagu Han ve maiyetine baskın düzenleyerek babasının intikamını almaya çalışmıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Alpagu Han hemen sarayına götürülürken, bu saldırının bedeli Akkız ve arkadaşlarından ağır bir şekilde soruluyor. Destan’ın 2. bölüm fragmanında eli kolu bağlı olarak zindana götürülen Akkız’ın, kim tarafından kurtarılacağı da merak konusu oldu…









Destan dizisinin ilk bölümünde Akkız, babasını öldüren Alpagu Han'dan intikam almak için her şeyi göze aldı. Yıllardır içinde büyüttüğü intikam planını hayata geçirebilmek için uzun süredir beklediği fırsatı eline geçiren Akkız, Alpagu Han'ın oğlu Batuga'ya kız istemek üzere tüm maiyeti ile yola düşmesini değerlendirdi.

Alpagu Han'ı mola verdikleri konakta vurmayı hedefleyen Akkız, hedefine yaklaşabilmek için karanlığı çökmesini bekledi. Batuga'nın evliliği için nehir kenarında adak adayan Alpagu Han ve maiyeti, Akkız ve arkadaşlarının saldırısına karşı son derece savunmasızdı.

Hedefine nehir tarafından yaklaşan Akkız, Yaman ve Sırma'nın attığı alevli okların sebep olduğu kargaşadan faydalanarak Alpagu Han'a yaklaştı. Nihayet atış mesafesi bulan Akkız'ın okları, Batuga'yı sıyırarak Alpagu Han'ı buldu. Batuga okları kimin attığını görmek için baktığında Akkız'ı elindeki tahta kılıcı havaya kaldırmış halde gördü. Maskesini sıyıran Akkız, Batuga'ya bakarak "O iki küçük çocuk için" diye fısıldadı.

Destan dizisinin 2. bölüm fragmanında ise Alpagu Han’a yapılan saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır.

Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır. Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.

Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.