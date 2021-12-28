ATV ekranlarının iddialı dizisi Destan’da Dağ Hanlığı’nın asi ve cesur savaşçısı Akkız’ı canlandıran Ebru Şahin, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Ebru Şahin, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Peki, Ebru Şahin’in sevgilisi kimdir? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtları…

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle başrolü üstlendi.

EBRU ŞAHİN’İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ebru Şahin, eylül ayında, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan evlilik teklifi almış ve bu anları sosyal medya hesabında "I said Yes" diyerek takipçileriyle paylaşmıştı.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya’nın Ohri şehrinde dünyaya geldi. 1999 yılında ailesiyle birlikte Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındı.

Cedi Osman’ın hiperaktif ve hareketli ve bir çocuk olması nedeniyle ailesi oğullarını okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi amacıyla 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kaydettirdi. Bir gün Saraybosna'da kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve sonrasında 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi Osman, 2007 yılında Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.

2.01 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir.

Aynı zamanda 2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2011 yılındaki Jordan Brand Classic Uluslararası Maçı'nda oynaması için çağrılan Cedi Osman, Andrew Wiggins ve Mario Hezonja’nın da forma giydiği Dünya takımında 27 dakika kalarak, karşılaşmayı 14 sayı, 3 asist 5 ribaund ve 6 top çalma ile tamamladı.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in 2. ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başlayan Cedi Osman, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

Cedi Osman aynı zamanda A Milli Basketbol Takımında da yer alıyor.