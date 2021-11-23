Geçtiğimiz dönemde yine bir ATV dizisi olan Hercai’de başroldeki Reyyan’ı canlandıran Ebru Şahin, Destan dizisinde Akkız karakteri ile ekranlara dönüş yaparken, performansı ve güzelliği ile en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Diğer yandan Ebru Şahin’in canlandırdığı Akkız karakterinin de tarihte gerçekten yaşayıp yaşamadığı da merak konusu oldu.

DESTAN DİZİSİNDEKİ AKKIZ KİMDİR?

Destan dizisinin baş karakteri Akkız'ın Türk tarihinde gerçekten yaşayıp yaşamadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bir Türk kadın karakterin kahramanlıklarının anlatıldığı dizide Akkız karakterini başarılı oyuncu Ebru Şahin canlandırıyor.

Destan dizisinde Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, henüz İslam ile tanışmayan topraklarda vahşi bir devir hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrulturken, Moğollar, Rus Varegler, Persler ve Sogdlar harekete geçmek için pusu kurmuş beklemektedir. Tüm bu dış düşmanlar yetmezmiş gibi aynı soydan gelen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Dağ Hanlığı ile Gök Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

EBRU ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Şahin oyunculuğa adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle başrolü üstlendi.

Ebru Şahin, eylül ayında, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan evlilik teklifi almış ve bu anları sosyal medya hesabında "I said Yes" diyerek takipçileriyle paylaşmıştı.