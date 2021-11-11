Magazin Destan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Akkız, Korkut Han, Batuga karakterleri gerçekte kim?
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Destan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Akkız, Korkut Han, Batuga karakterleri gerçekte kim?

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Destan dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Akkız, Korkut Han, Batuga karakterleri gerçekte kim?

Destan dizisi için meraklı bekleyiş devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk fragmanının yayınlanmasının ardından televizyon izleyicileri dizi hakkında araştırma yapmaya başladı. Destan’ın yapımcısı daha önce Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizileri ile başarısını kanıtlayan Mehmet Bozdağ, başrolleri ise Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar. İşte, Akkız, Korkut Han, Batuga karakterleri ile Destan dizisi hakkında merak edilen detaylar…

11 Kasım 2021, Perşembe 13:49 Son Güncelleme:
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Sadece ATV değil pek çok farklı coğrafyada da yayınlanması beklenen Destan dizisi yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Emir Khalilzadeh’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu ise Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz tarafından kaleme alınıyor. Akkız, Korkut Han ve Batuga karakterlerinin baş kahramanlar olması beklenirken, Destan dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihi yoğun şekilde araştırılıyor.

DESTAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile Gök Sarayı'nda çok saf bir aşkın içinde bulur. Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga’nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

DESTAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ebru Şahin,
  • Edip Tepeli,
  • Selim Bayraktar,
  • Deniz Barut,
  • Teoman Kumbaracıbaşı,
  • Görkem Kanbolat Arslan,
  • İpek Karapınar,
  • Osman Albayrak,
  • Burak Tozkoparan,
  • Buse Meral,
  • Burak Berkay Akgül,
  • Ecem Sena Bayır,
  • Esra Kılıç,
  • Bilgi Aydoğmuş,
  • Ahmet Olgun Sünear,
  • Hilal Uysun,
  • Alper Düzen
  • Şahin Ergüney

AKKIZ, BATUGA KARAKTERLERİ GERÇEKTE KİM?

Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız karakterini Ebru Destan, Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga’yı Edip Tepeli canlandırıyor.

 DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Destan dizisi ATV ekranlarında kısa zaman içinde yerini alacak ancak dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

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