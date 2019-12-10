Destek başvuruları sonuçlandı: 17 milyon lira dağıtılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürüttüğü 2019-I Özel Çağrısı sonuçlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek için başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

7 kat fazla başvuru

9-30 Kasım arasındaki başvuru sürecinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. Geçen yıl yapılan çağrıya göre 7 kat fazla başvuruda bulunuldu.

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanan 2019-I Özel Çağrısı'nın kapsamına ilk defa ilkokul ve ortaokullar ile bilim ve sanat merkezleri dahil edildi. Resmi okulların yanı sıra program özel okulları da kapsayacak şekilde genişletildi. Desteklenecek konular; gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması olarak belirlendi. Desteklenecek projelerde gençlerin beklenti ve isteklerinin karşılanması, topluma ve dünyaya karşı sorumlu, bedenen ve ruhen sağlıklı dinamik ve üretken bir gençliğin yetişmesi amaçlandı.

" ﻿﻿ Fikir sizden uygulama sizden"

"Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürütülen 2019-I Özel Çağrısı kapsamında gençlerin kültür sanat alanında 371, gönüllülük alanında 170, yenilikçi fikirler alanında 148, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor alanında 135, çevre bilinci alanında 135 ve hayvanların korunması alanında 42 olmak üzere 1001 projesine destek verildi.

Program kapsamında ilkokulların 104, ortaokulların 240, liselerin 442, BİLSEM’lerin 58, üniversitelerin 157 projesine destek sağlandı.

Engelli gençlere yönelik farklı düzeylerde eğitim veren kurumların 21 projesi de desteklenecek projeler arasında yer aldı.



