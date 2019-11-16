Destek eğitim programları güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan destek eğitim programlarının içeriklerini yeniledi.

16 Kasım 2019, Cumartesi 08:01
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Destek eğitim programları güncellendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim müfredatına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bakan Selçuk, “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7 engel grubuna yönelik uygulanan özel eğitim programlarının güncellenmesine uzun zamandan beri ihtiyaç duyuluyordu.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında yürütülen güncelleme çalışmalarında son aşamaya geldik” dedi.

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