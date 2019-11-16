Destek eğitim programları güncellendi
Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan destek eğitim programlarının içeriklerini yeniledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim müfredatına büyük önem verdiklerini vurguladı. Bakan Selçuk, “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7 engel grubuna yönelik uygulanan özel eğitim programlarının güncellenmesine uzun zamandan beri ihtiyaç duyuluyordu.
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında yürütülen güncelleme çalışmalarında son aşamaya geldik” dedi.