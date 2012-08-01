Destekle bu kadar…

Yollara çıktığı günden beri tasarımıyla büyük beğeni toplayan Chevrolet Cruze dizel motora kavuştu. Dizel motorla beraber otomatik şanzıman birlikteliği sunan modelin çok daha fazla satmıyor olmasının tek nedeni 2.0 litrelik motor hacmi. Gücü ile göz dolduran model vergiler yüzünden artan kullanım ve ilk satın alım maliyetlerini göğüsleyebilecek müşteriler arıyor.

Tasarım

Cruze ilk tanıtıldığı dönemde yolların en dikkat çekici modellerinden biriydi. Sportif imajlı aracın köşeli far grubu agresif bir görünüm sunuyor. Şık ve özgün görünen ön kısmın çekiciliği arka kısımda ise yerini daha sıradan bir tasarıma bırakıyor. Bir önceki jenerasyon Honda Civic Sedan’a olan benzerliği gözlerden kaçmayan arka kısımda, makyaj sonrasında değişen tampon yapısı dikkat çekiyor. Aracın heybetli görünümüne en büyük katkıyı 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantların sağladığını söylemeliyiz. Chevrolet Cruze, 4597 mm’lik uzunluğuyla Toyota Corolla ve Honda Civic Sedan’dan büyük bir otomobil. Uzun olmanın verdiği avantajı bagaj kapasitesinde kullanan Cruze, 450 litre yükleme alanı sunuyor.

İç mekan

Chevrolet Cruze’un iç mekan kalitesi için tatminkar diyebiliriz. Rakiplerinin pek çoğunun bundan daha kaliteli malzemeler kullanmaya başladığı ise bir gerçek. Ön konsolda kullanılan kumaş kaplama araç döşeme rengiyle aynı olduğundan şık görünüme katkı sağlıyor. Test aracımızdaki sunroofun iç mekan ferahlığına katkısı da büyüktü. Turkuaz renkli aydınlatmalarıyla şık görünen orta konsolun yapısı Opel modellerinden tanıdık gelebilir. Zaten aracın direksiyonu ve sinyal kolları da kardeş markasında kullanılanlarla aynı yapıda… İç mekanda yeterli sayıda eşya gözü bulunması küçük eşyalarınızı koyacak yer arama derdinden kurtulmanızı sağlıyor. Otomobilin iç mekanında kullanımı sıkıntı yaratan hiçbir kontrol butonu yer almıyor. Vites kolunun sağına konumlandırılmış ESP butonu yardımıyla sistem kapatılabiliyorken, sistem bir süre sonra veya aracı fazla zorladığınız zaman otomatikman devreye giriyor.

Motor

Chevrolet markasının ülkemizde sattığı modellerde kullanılan motorlar General Motors’dan alınma. Test aracımızda görev yapan dizel motorun 2.0 litrelik olmasının en büyük nedeni de Opel’in elinde 1.6 litrelik dizel bir ünite bulunmuyor oluşu. Motor 3800 d/d’de 163 hp güç üretiyor. 1750-2750 d/d aralığında 360 Nm’lik torku hizmetinize sunan ünite, 6 kademeli klasik bir otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Geçişleri konforlu olan şanzımanın yokuşlarda geri kaydırma gibi bir sorunu da yok. 163 hp güç Cruze gibi bir otomobile etkileyici bir performans kazandırır diye düşünüyorsanız biraz yanılıyorsunuz. Tabi ki benzinli versiyonundan daha atik bir yapıda ama 9.8 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 209 km/s’lik maksimum hızı çok da başarılı değil. Bunun en büyük nedeni klasik otomatik şanzımanın neden olduğu hantallık ve benzinli versiyondan 170 kg daha fazla olan ağırlık. 1455 kg’lık boş ağırlık bu segmentteki bir araç için çok fazla. Ağırlığın da etkisi ile Cruze dizelin ortalama test tüketimi 8,8 lt/100 km olarak ölçüldü.

Konfor ve yol tutuş

Konfor ve yol tutuş dengesini iyi bir noktada yakalamış olan Cruze, araç içerisindekileri mutlu etmeyi başarıyor. Ön bölümde yeterli yan desteği sunan koltuklar sayesinde rahat yolculuklar yaparken arka kısımda da yeterli diz mesafesi sunuluyor. Test aracımızın süspansiyon sistemi oldukça sesli çalışıyordu ve bu bir çok Cruze kullanıcısının ortak şikâyetlerinden birisi. Cruze’un ses sistemi biraz daha kaliteli olsa bu sesleri bastırmak tek bir düğmeyle mümkün olabilirdi ancak kalitesi ne yazık ki vasatın altında. Neyse ki sistem en azından USB ve AUX girişlerine sahip. Cruze’da kullanılan AQS sistemi araç içerisindeki hava kalitesini sürekli denetleyerek hava akışını otomatik olarak kontrol ediyor. Orta konsoldaki bir buton aracılığıyla devreye sokulan sistem, konforu arttıran bir etkiye sahip. Chevrolet Cruze’da standart sunulan hız sabitleyici ve ESP sistemi aracı rakiplerinin bir adım önüne taşıyor.

İlk çıktığı zaman rakiplerinin birçoğundan daha hassas bir direksiyon sistemine sahip aracın bu özelliği şu anda geçerli değil. Dozlaması iyi frenleriyle sürücüsüne güven veren araç, zorlandığı zamanlarda önden kaymaya başlıyor. ESP sisteminin standart olarak sunulması Cruze için çok yerinde bir karar.

Güvenlik

Chevrolet Cruze girdiği Euro Ncap çarpışma testinden 5 yıldız almayı başardı. Modelde 8 hava yastığı ve ESP sistemi standart olarak sunuluyor.

Yorum-Selim ERKEK

Chevrolet Cruze dizeli satın almak için en mantıklı sebep, 2.0 litre otomatik şanzımanlı diğer marka ve modellerin fiyatına oranla çok cazip olan fiyatı olabilir. Cruze görüntüsü ile insanları etkileyen bir otomobil. Sürüş karakteri ve konforu da yeterince iyi. Hatta test aracımızdaki motorun etkisi ile sürüşü daha da eğlenceli hale gelmiş. Fakat ülkemizde dizel araçlar ekonomisi için tercih ediliyorlar. Cruze dizel çok yüksek kilometre yapmayacaksanız ekonomi yapabileceğiniz bir otomobil değil. Aracın benzinli versiyonla arasındaki fiyat farkını amorti edebilmeniz için yüksek kilometreler yapmanız gerekiyor. Ortalama tüketim şehir içi kullanımlarda 9 lt/100 km’nin üzerinde oluyor. Cruze dizeli uygun satın alma fiyatı yüzünden tercih edecekler MTV farkını da göz önünde bulundurmalılar!

Yorum-Tulu DARICAN

Opel’in motor seçeneklerinin az oluşu Chevrolet’nin de zorlanmasına yol açıyor. C segmentinin Türk tüketicisi tarafından en çok merak edilen modellerinden birisi hiç kuşkusuz Cruze. Ancak motor seçeneklerinin ülkemiz beklentilerine uymaması aracın mevcut satışlarını daha da artırmasını engelliyor. Dizel motor bekleyenler için sunulan seçenek ise 2.0 litrelik ünite. Test modelimizde ortalama bir performans sunan bu motor, otomatik şanzımanın da etkisiyle tüketim anlamında da beklentileri karşılayamıyor. Chevrolet şu anda aracın yüksek ÖTV oranını sübvanse ederek test modelimizi uygun fiyatla satıyor. Bu sebeple tercih edilebilir olmuş. Fakat kullanım maliyetlerinin çok parlak olmadığını söylemeliyim.

Teknik Özellikler Motor: 2.0 Motor Hacmi: 1998 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 163 hp 3800 d/d Maksimum Tork: 360 Nm 1750-2750 d/d Performans 0-100 km/s Hızlanma 9,8 s Maksimum Hız: 205 km/s Frenler Ön: Disk Arka: Disk Yakıt Türü Dizel Yakıt Tüketimi Şehir İçi: 8,7 lt Şehir Dışı: 5,0 lt Karma: 6,3 lt Test: 8,8 lt Boyutlar Uzunluk: 4597 mm Genişlik: 1788 mm Yükseklik: 1477 mm Dingil Mesafesi: 2685 mm Bagaj Hacmi: 450 lt Yakıt Depo Kapasitesi: 60 lt Boş Ağırlık: 1455 kg Lastik Boyutu: 215/50 R17









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