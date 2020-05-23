Destekler 252 milyar lirayı buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgınla mücadele döneminde hayata geçirilen ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için alınan tedbirler, Kısa Çalışma Ödeneği, asgari ücret desteği, bireysel ihtiyaç desteği ve esnaf destek paketi gibi başlıkların olduğu tedbirler kapsamında, şu ana kadar sağlanan toplam desteğin 252 milyar liraya ulaştığını söyledi.

2023 hedefi için çalışacağız

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, sağlanan desteğin ekonomideki çarpan etkisinin ise 600 milyar lira olduğunu belirtti. Albayrak, “Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize (KOBİ) ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin, güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız” ifadelerini kullandı.

5.5 milyon aileye nakdi yardım

Bakan Albayrak’ın paketin ulaştığı büyüklüğe ilişkin paylaştığı infografikte ise şu bilgiler yer aldı: