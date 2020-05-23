Destekler 252 milyar lirayı buldu
Berat Albayrak, toplam destek tutarının milli gelire oranının yüzde 11, maddi destek tutarının milli gelire oranının ise yüzde 5 olduğunu söyledi.
23 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgınla mücadele döneminde hayata geçirilen ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için alınan tedbirler, Kısa Çalışma Ödeneği, asgari ücret desteği, bireysel ihtiyaç desteği ve esnaf destek paketi gibi başlıkların olduğu tedbirler kapsamında, şu ana kadar sağlanan toplam desteğin 252 milyar liraya ulaştığını söyledi.
2023 hedefi için çalışacağız
Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, sağlanan desteğin ekonomideki çarpan etkisinin ise 600 milyar lira olduğunu belirtti. Albayrak, “Hazırladığımız destek paketlerimizle esnafımıza, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize (KOBİ) ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin, güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız” ifadelerini kullandı.
5.5 milyon aileye nakdi yardım
Bakan Albayrak’ın paketin ulaştığı büyüklüğe ilişkin paylaştığı infografikte ise şu bilgiler yer aldı:
- 5.5 milyona yakın aileye 1.000 TL’lik nakdi yardım gerçekleştirildi.
- Yaklaşık 66 milyon TL tutarında SSK, Bağkur muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.
- 4 milyona yakın çalışan için firmalara Kısa Çalışma Ödeneği desteği sağlandı.
- Geliri 5 bin TL’nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL’lik bireysel ihtiyaç desteği verildi.
- 1.1 milyon esnafa 25 milyar TL’ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı.
- 180 bin 933 işletmeye 145.6 milyar TL işe devam finansmanı verildi.