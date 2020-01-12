Desteklerde 2020 farkı! Kim, ne kadar zam aldı?

En az yüzde 40 engelli ise

Engelli için ne kadar ödenir?

Sigortalı olarak çalışan veya SGK’dan gelir veya aylık alan engellilere aylık bağlanmıyor. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 701 liradan az olması gerekiyor. Engelli maaşlarına da zam geldi.

Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı 509 TL’den 536 liraya yükseldi. Yüzde 70 ve üstü engellilik oranı olan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise 764 TL’den 804 TL’ye (üç aylık 2.412 TL) çıktı. 18 yaşından küçük engellilerin kendilerine değil, yakınlarına engelli aylığı bağlanıyor.

65 yaş aylığı

Kimler yararlanabilir?

İlk koşul 65 yaşını doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek.

Başvuru nereye?

Başvuru kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor.

Kaç günde sonuçlanır?

1 ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığı için uzun zaman beklemek gibi bir durum söz konusu değil.

Emekli olan alır mı?

Hayır emekliler yararlanamaz. 65 yaş aylığı alabilmek için malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri de alınmıyor olması şartları da var.

Akrabaya bakım parası

Hasta ve yaşlı olduğu için rapor alıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, bakım aylığı ödeniyor. Bunun için sağlık kurulu tarafından düzenlenen ‘yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu’ gerekiyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1.402 lirayı aşmaması şart. Yani 4 kişilik ailenin geliri 5.608 lirayı aşmıyorsa bu başvuru yapılabilir. Bayram ikramiyeleri evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmiyor.

Bakım maaşı her 6 ayda bir memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden belirleniyor. Aralıkta 1.83 lira olan bakım maaşı ocak itibarıyla 1.458 liraya çıktı. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara yatıyor.

Gelir sınırına dikkat!

Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.

Zamlı ödeme ne oldu?

65 yaş aylığı 1 Ocak’ta 671 TL’ye çıktı. Aralık 2019’da 637 TL’ydi. Üç ayda bir yapılan ödeme artık her ay yapılıyor.

Hesaba ne zaman geçiyor?

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5’i, 1-6 arası olanlar 6’sı, 2-7 arasında olanlar 7’si, 3-8 olanlar 8’i ve 4-9 arası olanlar 9’unda ödeme alır.

Adres değişirse ne olur?

Bu durumda maaş kesilir. Ama 1 yıl içerisinde başvuru yapılırsa ve yeni adres Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bildirilirse değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa kesilen aylık tekrar bağlanır.