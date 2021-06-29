Tiktok fenomeni Destina Masal kimdir ve neden öldü soruları sabah saatlerinde bu yana en çok merak edilen konulardan biri oldu. Erkek arkadaşıyla beraber pompalı tüfek saldırısına uğrayan Destina Masal Güler, hayatını kaybederken, erkek arkadaşı yaralı olarak kurtuldu. Peki, Destina Masal Güler kimdir, kaç yaşında? Tiktok fenomeni Destina Masal Güler neden öldü? İşte merak edilenler…

DESTİNA MASAL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Destina Masal Güler,sSosyal medya platformu Tiktok’ta yayınladığı videolarla ünlü olmuştu. Pompalı tüfek saldırısında hayatını kaybeden genç kadının 31 yaşında olduğu öğrenildi.

TİKTOK FENOMENİ DESTİNA MASAL GÜLER NEDEN ÖLDÜ?

Destina Masal Güler, 4 aydır kaportacı Halil Mert’le sevgiliydi. Çift 13 Mayıs günü Halil Mert’in Mamak’taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, “Kemal Çalık’la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık’tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı” dedi.