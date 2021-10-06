Destiny 2 PC için Xbox Game Pass’e geliyor
Destiny 2 sonunda PC için Xbox Game Pass’e geliyor. Xbox oyuncularının Game Pass üzerinden oynayabildikleri oyun, 12 Ekim’de PC oyuncularının erişimine açılacak.
06 Ekim 2021, Çarşamba 12:57 Son Güncelleme:
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Destiny 2’nin geliştiricisi Bungie, geçtiğimiz yıl oyunun konsol versiyonunu Xbox Series X ve PS5’e getirirken bazı optimizasyonlar gerçekleştirmişti. Bunlar arasında 4K 60 fps çözünürlük desteği öne çıkmıştı.
Oyunun Xbox Game Pass’teki versiyonu, Steam üzerinden satın alınabilen versiyonundan farklı olmayacak. Sadece çapraz platform deneyiminde PC oyuncuları Steam logosu yerine yeni Windows logosunu görecek.
Destiny 2’nin sıradaki büyük genişleme paketi Witch Queen, ilk etapta Xbox Game Pass’e gelmeyecek. The Witch Queen 22 Şubat 2022’de oyuncularla buluşacak.