Destiny 2 PC için Xbox Game Pass’e geliyor

Destiny 2’nin geliştiricisi Bungie, geçtiğimiz yıl oyunun konsol versiyonunu Xbox Series X ve PS5’e getirirken bazı optimizasyonlar gerçekleştirmişti. Bunlar arasında 4K 60 fps çözünürlük desteği öne çıkmıştı.

Oyunun Xbox Game Pass’teki versiyonu, Steam üzerinden satın alınabilen versiyonundan farklı olmayacak. Sadece çapraz platform deneyiminde PC oyuncuları Steam logosu yerine yeni Windows logosunu görecek.

Destiny 2’nin sıradaki büyük genişleme paketi Witch Queen, ilk etapta Xbox Game Pass’e gelmeyecek. The Witch Queen 22 Şubat 2022’de oyuncularla buluşacak.



