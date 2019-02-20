Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, anlamlı bir kampanyaya imza attı. DEÜ Acil Tıp Asistanı Dr. Coşkun Kahraman öncülüğünde ve Kızılay Kan Merkezi ile birlikte, sağlık yerleşkesi içerisinde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte 175 kişi kök hücre bağışçısı olmak üzere kan örneği verirken 60 kişi de kan bağışında bulundu.

Etkinlikte konuşan Dr. Coşkun Kahraman, 18-50 yaş aralığında bulunan kronik hasta olmayan ve düzenli ilaç kullanmayan 50 kilogram üstü herkesin kök hücre bağışı yapabileceğini kaydetti.

'ÖNEMSİYORUZ'

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da "Sağlık hizmeti de veren bir üniversite olarak kan bağışının önemsiyoruz. Bugün çok sayıda öğrencimiz ve personelimiz kan ve kök hücre için gönüllü bağışçı oldu. Kızılay Kan Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen ve bir gün süren bağış kampanyamızın Öykü Arin Yazıcı kızımız ve onun gibi birçok lösemi hastasına umut olmasını diliyoruz. Kök hücre bağışçısı olmak ve nice Öykü’lere umut olmak elimizde" diye konuştu.

DHA