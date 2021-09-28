Marion Laboure, Bitcoin'in sınırlı arzının dünyanın en büyük kripto para biriminin en önemli avantajlarından biri olduğunu söyledi.

Laboure açıklamalarında, Bitcoin’in 21. Yüzyılın altını olduğunu belirtmesinin yanı sıra Ethereum benimsenmesindeki artışa, merkeziyetsiz finansa ve NFT’lere (non-fungible token) dikkat çekti.

Analist aynı zamanda Bitcoin’i dijital altın, Ethereum’u ise dijital gümüş olarak nitelendirdi. Buna ek olarak, piyasadaki hiçbir dijital para biriminin Bitcoin ve Ethereum’u alt edemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Laboure, açıklamalarında düzenleme eksikliği, yüksek enerji kullanımı ve aşırı oynaklığın Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para varlıklarının ana dezavantajlarından bazıları olduğunu vurguladı. Laboure'a göre, ödemeler için bir mod olarak nakit kullanımı gelecekte azalacak.

Laboure konu hakkında “İnsanlar yıllar boyunca hükümetler tarafından kontrol edilmeyen varlıkları aradılar. Altın da yüzyıllardır bu role sahipti. Ben de Bitcoin’in 21.yüzyılın altını olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ancak Bitcoin’in dalgalı olduğunu ve bu yüzden çok riskli olduğunu da unutmamak gerekiyor. Gelecekte de bu volatilitenin daha da artacağını düşünüyorum” dedi.







