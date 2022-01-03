Dev asteroit Dünya’ya uydulardan yakın konumdan geçecek

Rus bilim insanlarının tahminlerine göre, Mısır kötülük tanrısı Apofis’in ismini taşıyan ve saniyede 7.42 kilometre hızla yaklaşan göktaşı, 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya’ya yaklaşık 35 bin 700 kilometreye kadar yaklaşacak.

Uzmanlara göre, asteroit Dünya’ya çarparsa, bin 717 megaton enerji ortaya çıkacak. Bu rakam, 1961’de test edilen, dünyanın en güçlü Sovyet termonükleer bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiden 30 kat daha fazla.

Enstitüden yapılan açıklamada, “Asteroidin düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6.5 şiddetinde deprem hissedilecek, rüzgar hızı saniyede en az 790 metre olacak” ifadesine yer verildi.

2004’de keşfedilen Apofis’in genişliği yaklaşık 325 metre, ağırlığı ise yaklaşık 27 milyon ton.