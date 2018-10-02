Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketinin yaraları sarılmaya çalışırken yaşanan dehşet dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, katlı otoparkın en üst katında bulunan bir adam caddedeki insanları uyarıyor. Palu'da kaydedilen görüntüde, cep telefonu ile yaklaşan dev dalgaları kaydeden adam, o sırada caddede olan insanları yukarı çıkmaları konusunda uyarıyor. Kısa bir süre sonra hızla yaklaşan tsunami dalgaları önüne çıkan her şeyi sürüklemeye başlıyor. Kulübeleri, otomobilleri sürükleyen dev dalgalardan kaçmaya çalışan insanların görüntüleri korku filmlerini aratmıyor.

Hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğu, 61 bin 867 kişinin de geçici barınaklarda tutulduğu belirtiliyor.

Öte yandan bölgeye kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımların yağmalandığı bildirildi. Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, bazı yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.