Dev derbi öncesi gözaltı! Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Polis, taşkınlık yapan bazı taraftarları gözaltına alırken, camı kırılan bir otobüsteki taraftarlar indirilmedi ve otobüs stat otoparkına alındı.