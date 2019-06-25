Dev domuzu öldürüp fotoğrafını çekti

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Merkez Av Komisyonu kararı üzerine Özdemir köyünde, tarım alanlarına ciddi derecede zarar veren yaban domuzların vurulması için sürek avı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8'inci Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü iş birliğinde profesyonel avcılar köyde 2 gün boyunca avlanma yaptı. Avlanmada 24 yaban domuzu itlaf edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sürek avının devam edeceği belirtilerek ''Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze Özdemir köyünde yapılan yaban domuzu sürek avında yarım tona yaklaşan ağırlıklarda 24 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir'' denildi.