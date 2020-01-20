Dev fay hattında 6.1 büyüklüğünde deprem

Dünyanın en büyük fay hatlarından birinin üzerinde yer alan Güney Sandviç Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Ocak 2020, Pazartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Dev fay hattında 6.1 büyüklüğünde deprem

Atlas Okyanusu'ndaki dev fay hattının üzerinde yer alan Güney Sandviç Adaları'nda 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının tsunamiye yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem 80 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssü, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 3 bin 483, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e ise 3 bin 606 kilometre mesafede bulunuyor.

Atlas Okyanusu'nu boydan boya kat eden fay hattı, Antarktika ile Güney Amerika ve Afrika arasından Pasifik Ateş Çemberi fay hattına bağlanıyor. Bir dizi adadan oluşan Güney Sandviç Adaları, Drake Boğazı hattında bulunuyor.


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