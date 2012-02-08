Dev köpek balığı 19 bin dolara satıldı
Pakistan'da boyu 12 ila 15 metre arasında olduğu belirtilen dev bir köpek balığı yaklaşık 19 bin dolara satıldı
08 Şubat 2012, Çarşamba 17:39 Son Güncelleme:
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Karaçi kıyılarının yaklaşık 150 kilometre açıklarında bilinci kapalı halde bulunan balina köpek balığı denizden çok sayıda vinç yardımıyla çıkarıldı.
Pakistan gazetesi Express Tribune'ün haberine göre, eni iki metre, ağırlığıysa yaklaşık 7 ton olduğu bildirilen dev balık 18 bin 750 dolara alıcı buldu. Kayıtlara geçen en büyük balina köpek balığının boyunun 12.5 metre olduğu belirtiliyor.
Hürriyet
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