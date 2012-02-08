Dev köpek balığı 19 bin dolara satıldı

Karaçi kıyılarının yaklaşık 150 kilometre açıklarında bilinci kapalı halde bulunan balina köpek balığı denizden çok sayıda vinç yardımıyla çıkarıldı.

Pakistan gazetesi Express Tribune'ün haberine göre, eni iki metre, ağırlığıysa yaklaşık 7 ton olduğu bildirilen dev balık 18 bin 750 dolara alıcı buldu. Kayıtlara geçen en büyük balina köpek balığının boyunun 12.5 metre olduğu belirtiliyor.

Hürriyet