Etkinlik Rehberi Dev labirent oyunu

Dev labirent oyunu

Etkinlik Rehberi

Dev labirent oyunu

Dev labirent oyunu sayesinde çocuğunuzun akıl yürütme becerileri ve büyük kas motor gelişimi desteklenecek.

06 Ekim 2021, Çarşamba 11:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çocuğunuzun kas ve motor gelişimini desteklemek için dev labirent oyununu oynayabilirsiniz.

MALZEMELER

Elektrik bandı, labirente konulabilecek nesneler. 

NASIL OYNANIR?

Elektrik bandı ile evinizde, halılarınızı kaldırıp dev bir labirent yapın. Karmaşıklık seviyesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çocuğunuz labirenti biraz keşfettikten sonra, labirentin içerisine nesneler koyarak çocuğunuzdan onları toplamasını isteyebilirsiniz

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kendi çocukluğumuzdan esinlenen oyunlar
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lav lambası yapalım