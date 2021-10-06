Dev labirent oyunu

Çocuğunuzun kas ve motor gelişimini desteklemek için dev labirent oyununu oynayabilirsiniz.

MALZEMELER

Elektrik bandı, labirente konulabilecek nesneler.

NASIL OYNANIR?

Elektrik bandı ile evinizde, halılarınızı kaldırıp dev bir labirent yapın. Karmaşıklık seviyesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çocuğunuz labirenti biraz keşfettikten sonra, labirentin içerisine nesneler koyarak çocuğunuzdan onları toplamasını isteyebilirsiniz