Dev labirent oyunu
Dev labirent oyunu sayesinde çocuğunuzun akıl yürütme becerileri ve büyük kas motor gelişimi desteklenecek.
06 Ekim 2021, Çarşamba 11:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuğunuzun kas ve motor gelişimini desteklemek için dev labirent oyununu oynayabilirsiniz.
MALZEMELER
Elektrik bandı, labirente konulabilecek nesneler.
NASIL OYNANIR?
Elektrik bandı ile evinizde, halılarınızı kaldırıp dev bir labirent yapın. Karmaşıklık seviyesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çocuğunuz labirenti biraz keşfettikten sonra, labirentin içerisine nesneler koyarak çocuğunuzdan onları toplamasını isteyebilirsiniz
BUNLARI DA OKUYUN