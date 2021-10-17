Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor tribünlerinin iki takım kalecisi için bir planı olduğu öne sürüldü. TV100 ve Beyaz TV'de yer alan habere göre, Trabzonspor taraftarı maç öncesi iki kaleciyi beraber tribünlere çağırarak aralarında gerilim varmış gibi oluşturulan bu havayı dağıtacak.
Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır, hem Şenol Güneş hem de Stefan Kuntz döneminde milli takımda forma rekabeti veriyor. İki genç ve yetenekli kaleciden hangisinin oynaması gerektiği sık sık tartışma konusu olurken, özellikle sosyal medyada koyu Fenerbahçe ve koyu Trabzonspor taraftarlarının sert yorumları 'suni bir gerilim' yaratıyor.
İki kalecinin milli takım kampında beraber çalıştığı ve arkadaş oldukları da gelen bilgiler arasında. Kendi aralarında herhangi bir tartışma ya da gerilim yaşamadıkları bilinirken, Trabzonspor taraftarının bu hareketi, milli takımda formayı Uğurcan'ı kaptıran Fenerbahçeli Altay için de büyük moral olacak.
Türkiye Milli Takımı'nın önümüzde 10-15 sene kalesini emanet edeceği iki oyuncu için de yurt dışı transfer haberleri var. İki kaleci de önemli bonservisler karşılığında Avrupa'nın önemli takımlarına gidebilir.