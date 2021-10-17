İki kalecinin milli takım kampında beraber çalıştığı ve arkadaş oldukları da gelen bilgiler arasında. Kendi aralarında herhangi bir tartışma ya da gerilim yaşamadıkları bilinirken, Trabzonspor taraftarının bu hareketi, milli takımda formayı Uğurcan'ı kaptıran Fenerbahçeli Altay için de büyük moral olacak.