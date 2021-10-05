Türkiye Dev mantar! 'Böylesini ilk defa görüyorum'

Dev mantar! 'Böylesini ilk defa görüyorum'

Türkiye

Dev mantar! 'Böylesini ilk defa görüyorum'

Mersin'de Toros Dağları yaylalarında gezinti yapan Kamil Sezer dev mantar buldu. 20 kilodan fazla ağırlığa sahip mantarı bulan Sezer, 'Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti' dedi.

05 Ekim 2021, Salı 13:58 Son Güncelleme:
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İlçede esnaflık yapan Kamil Sezer, Mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.

Sezer, gazetecilere, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını belirterek, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti." dedi.



Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde söyleyen Sezer, "dev" mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini belirtti.

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