Türkiye’deki genç nüfus, büyüme potansiyeli, kalifiye personel, jeopolitik konumu ve ekonomideki istikrar dengesi yabancı yatırımcıları doğrudan yatırım için ülkeye çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu doğrudan yatırımların 2021 yılının sadece ilk 5 ayında yüzde 13 oranında arttığını ve 3.35 milyar dolara çıktığını belirtti.

Teknoloji, otomotiv, gıda, ödeme sistemlerine yönelik olan faaliyetlere yatırımlar her geçen gün artış kaydediyor.

PANDEMİDE HIZ KESİLMEDİ

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada çarklar dururken Türkiye’nin sanayi üretiminin hızlı artış gerçekleştirmesi hem büyüme rakamlarına pozitif yansırken hem de ihracatta artışa neden oldu. Ülkeye döviz girişinin artmasına neden olan bu faaliyetler neticesinde yabancı yatırımcıların ilgisi de artmaya başladı.

Dünyanın çok farklı bölgelerindeki şirketler tarafından Türkiye’ye yapılan yatırımlar ülkenin kalkınmasını artırırken iş gücüne destek de veriyor. Bunun yanında yapılan yatırımlara ilişkin kurulum aşamasında yerli malı ürünler kullanılarak hem sermaye hem de harcanan para yurtiçinde kalıyor.

OTOMOTİV, LİMAN, TEKNOLOJİ BAŞTA BULUNUYOR

Hurriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu “2021 yılında gerçekleşen ve açıklanan greenfield (sıfırdan) ve genişleme yatırımları arasında; Ford Otosan’ın 20 milyar lira yatırımla yapacağı elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç üretimi yatırımı, PSA International ve IFM Investors ortaklığındaki Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 375 milyon dolar tutarındaki yatırımı, Oppo, Xiaomi, TCL, Vivo, Realme, ve Tecno Mobile gibi akıllı telefon üreticilerinin yatırımları ve İtalyan Eldor’un Ege Serbest Bölgesi’nde yapacağı 100 milyon dolar tutarındaki elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımı sayılabilir” dedi.

DEV SATIN ALMA VE BİRLEŞMELER VAR

Dağlıoğlu “Satın alma ve birleşmeler alanında ise; ABD merkezli Kraft Heinz’ın Assan Gıda’yı satın alması, Ürdün merkezli Siniora Food’un Polonez Gıda’yı satın alması ve BAE merkezli Masterbaker’ın Arolez Gıda’yı satın alması bu yıl gerçekleşen işlemler arasında yer alıyor. Satın almalara yönelik ilginin Eylül ayı itibariyle tekrar hız kazacağı değerlendirilmektedir” açıklamasında bulundu.

E-TİCARETTEN OYUN SEKTÖRÜNE KADAR YATIRIMLAR ALINIYOR

Yaptıkları örnek işlerle yatırımcıların ilgisini çeken sektörlere fonlar kaynak sağlıyor. e-Ticaret, oyun gibi sektörlerde büyük yatırımların alındığını belirten Dağlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“2021 yılı teknoloji girişimleri alanında da önemli gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Girişim sermayesi fonlarının faaliyetleri ve yatırımları artarken, sektörel olarak ta bu alanda önemli bir çeşitlilik sağlandı. Hepimizin yakından takip ettiği üzere Türkiye’deki teknoloji girişimlerinin dördü unicorn seviyesine yükseldi. Peak Games, Trendyol, Getir ve Dream Games aldıkları yatırımlarla 1 milyar dolar değerini aştılar. Aynı şekilde, Nasdaq’ta halka arz edilen Hepsiburada da bu sınırı aşan diğer bir şirket oldu. Türkiye’deki girişimlere yönelik fonlama genel olarak 2021 yılında da devam etti. Fintek alanında faaliyet gösteren DgPays ve Birleşik Ödeme yatırım alan firmalar oldu. Startups.watch’un son yayınladığı rapora göre, 2021 yılının ilk altı ayında Türkiye’deki teknoloji girişimlerine 1,26 milyar dolar tutarında erken aşama yatırımı gerçekleşti”

HEDEF YÜZDE 50 ARTIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, girişimcilik ekosistemine büyük önem ve öncelik verdiklerini söyledi. Dağlıoğlu, bu alanda yurtiçinde ve yurtdışında ekiplerle girişimci şirketlere daha çok yatırım gelmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Ayrıca Yatırım Ofisi olarak biz de bu dönemde UDY Stratejimizi yayınladık. Pandemi sonrası dönemde küresel yatırımlardan alacağımız payı yüzde 50 oranında arttırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak, istihdam üreten, cari dengemize pozitif katkı sağlayan yatırımları kazanmaya devam edeceğiz. Odaklandığımız sektörlerdeki yatırım projelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) uygun olması da bir diğer önceliğimiz"