Moda Dev moda markası 12 dolara dijital ayakkabı satıyor

Dev moda markası 12 dolara dijital ayakkabı satıyor

Moda

Dev moda markası 12 dolara dijital ayakkabı satıyor

Dünyaca ünlü İtalyan modaevi Gucci, 12 dolar karşılığında satın alınabilen ancak giyilemeyen, dijital bir spor ayakkabıyı piyasaya sürdü. Ürünleri binlerce dolara satılan markanın ucuz dijital ayakkabısının ne kadar ilgi göreceği merak konusu.

18 Mart 2021, Perşembe 17:23 Son Güncelleme:
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Gucci'nin Belarus merkezli artırılmış gerçeklik şirketi Wanna ile ortak 'ürettiği' yeni spor ayakkabısı en ucuz ürünlerinden biri oldu. Sputnik'te yer alan habere göre sadece 12 dolardan satışa çıkan 'Virtual 25' isimli ayakkabının, Gucci'den beklenmeyecek ucuzlukta olmasının sebebi ise ayakkabının fiziksel olarak değil sadece sanal olarak 'giyilebilmesi'. ​Alessandro Michele tarafından tasarlanan ayakkabı, Gucci ve Wanna'nın mobil uygulaması üzerinden satın alınıyor ve dijital olarak giyiliyor. 



"5-10 YIL SONRA MODACILAR BU SEKTÖRE GİREBİLİR"

Gucci'nin bu hamlesi, şirketin son dönemde revaçta olan NFT işine girdiği ya da gireceği yorumlarına da neden oldu. Wanna CEO'su Sergey Arkhangelskiy, bu ürünün NFT eseri olmadığını ancak 5-10 yıl sonra modacıların da bu sektöre girebileceğini söyledi. 


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