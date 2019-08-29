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Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.

29 Ağustos 2019, Perşembe 09:27 Son Güncelleme:
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Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

 Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Kocaeli’de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul’a ulaştı.

İstanbul Boğazı’ndan geçişi başlayan gemiye 6 adet kıyı emniyeti römorkörü eşlik ediyor.

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