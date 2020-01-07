Dev proje yarın açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecek resmi açılış töreniyle hizmete girecek olan TürkAkım, Rusya doğalgazını Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarına bağlayacak. Yapımına 2016’da başlanan doğalgaz boru hattı, Türkiye ve Avrupa’nın enerji arzı için anahtar çözümlerden biri olacak. TürkAkım deniz hattının, bugüne kadar 2 bin 200 metreye varan derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı sistemi olduğu belirtiliyor.

TürkAkım’ın toplam kapasitesi 31.5 milyar metreküp. 15.75 milyar metreküpü Türkiye’ye ayrılmış durumda.