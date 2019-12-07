Türkiye yurtdışında yıllardır başarılı işlere imza atan 44 müteahhitlik firmasıyla dünya inşaat liginde, Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Yurtdışında yaptıkları işlerle adlarından söz ettiren Türk müteahhitlik firmaları, küresel pazarda süren durgunluğa rağmen 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde yurtdışında 7.5 milyar dolar tutarında toplam 151 proje üstlendi.

İyi haberler geliyor

Özellikle Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarı Türk firmaların yoğun faaliyette olduğu bölgeler. Önceki gün Enka, ABD’li ortağıyla Sırbistan’da 745 milyon Euro’luk (4.8 milyar lira) bir otoyol yapımı işi aldı.

Aradan bir gün geçmeden Cengiz İnşaat’tan güzel bir haber geldi. Bulgaristan’da ‘en zor proje’ olarak ünlenen Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini, Cengiz İnşaat-Duygu Mühendislik İş Ortaklığı kazandı.

9 şirket yarıştı

Zemin açısından zor bir bölgede olan ve mühendislik açısından dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği iş olarak görülen projenin ihale bedeli ise 225 milyon Euro (1.5 milyar lira). İhale sürecinde Çin, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan’dan 9 şirket yarıştı ve ipi Cengiz İnşaat göğüsledi.

70 yıl içinde yapılacak en zor inşaat

Bulgaristan’da son 70 yıl içinde yapılacak en zor inşaat projesini aldıklarını belirten Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, “Birçok ilke imza atarken son olarak da Bulgaristan projesini üstlenerek yurtdışında büyüme yolunda önemli bir ivme kazandık. Önümüzdeki günlerde yurtdışında başka projeleri de hayata geçireceğiz” dedi.

Özel davetli teklif

Son 1 haftada üçüncü iyi haber ise Sembol İnşaat’tan geldi. Firma, Kazakistan’ın Türkistan kentinde uluslararası turistik tesis inşa edecek. Temel atma töreni dün yapılan ve değeri 101 milyon dolar (582 milyon TL) olan proje, 2020 yılı Ekim ayında tamamlanacak.

Diğer yandan İstanbul Havalimanı’nda elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Kalyon Holding, dünyanın birçok ülkesinden yatırım için özel davetler alıyor. IC İçtaş İnşaat da Rusya’da 169 kilometrelik yol projesini tamamladı ve haftaiçi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı törenle hizmete açıldı.