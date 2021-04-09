Dev santrale milli merkez

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) yapım çalışmalarına hızla devam ediyor. Toplamda 1 milyar dolar yatırıma sahip santralin; Denetleme, Kontrol ve Veri Merkezi (SCADA) için ise mimari tasarım yarışması düzenlendi. Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji projesinin yönetim binası için düzenlenen yarışmada, 61 proje yarıştı. Projeler, yerli ve milli enerji, yenilenebilir enerji ve geleceğin enerjisi ana temalarıyla hazırlandı.

UZAYDAN GÖRÜLEBİLECEK

Yarışmanın sonuçlarının açıklandığı törende konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “8 ay önce Ankara’da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızın açılışında ‘çare temiz enerji’ demiştim. Gerçekten ülkemizin ve gezegenin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide. Hem fabrikamız hem de Karapınar GES, Türkiye’ye ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sunacak. Karapınar GES, 3.5 milyon panelle 1.000 megavat üretim kapasitesine sahip olacak. Santral, 2 bin 600 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılacak ve Türkiye’nin uzaydan görülebilen ilk yapısı olacak” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

Karapınar GES projesinin Türkiye’nin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracağını belirten Cemal Kalyoncu, “Ülke ekonomisine, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacak. Şu anda yapımı devam etmesine rağmen 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali haline gelmiş durumda. SCADA Mimari Tasarım Yarışması da gurur duyduğumuz bu projenin ihtişamına yakışır, geleceği yansıtan bir yönetim binası arayışıyla başladı. Ülkemizin çok değerli mimarları, birbirinden kıymetli çalışmalarıyla bu yarışmaya katıldı” diye konuştu.

KÜRESEL REKABETTE GÜÇ KATACAK

Jüri üyelerinden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Kübra Kalyoncu Şeherli ise şunları söyledi:

“Karapınar GES’in Türkiye’nin geleceğe yönelik enerji hedefleri açısından sadece ekonomik değil sembolik bir değeri de bulunuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle de güneş enerjisi alanında yapılan yatırımlar ülkemize küresel rekabette güç kazandıracak. Bu büyük yatırımın ifade ettiklerine uygun simgesel bir yapıyla buluşmasını arzu ettik ve bu mimari tasarım yarışmasını gerçekleştirdik. Bir mimar olarak da jürisinde yer aldığım yarışma çok keyifli ve heyecanlıydı.”

2 MİLYON KİŞİNİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK

2023’e kadar tamamlanması planlanan Karapınar GES, yıllık 2 milyar 600 kilovatsaat üretim yapacak. Yılda 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Santralde kullanılan panellerin tamamı yine Kalyon Holding’in bir başka yatırımı olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretiliyor.

400 milyon dolarlık yatırımla Ağustos 2020’de üretime geçen fabrika, aynı zamanda güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında birleştirmesiyle, dünyadaki ilk ve tek tam entegre fabrika olma özelliğini taşıyor.

‘VAHA’ PROJESİ KAZANDI

Karapınar GES’in SCADA Merkezi binası için Kalyon Holding ve Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle açılan yarışmanın birincisi, 7 Nisan’da düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Katılan projelerin, yenilenebilir enerjinin önemine ve geleceğine vurgu yapabilecek ikonik bir bina tasarımı hedefiyle, mekansal bütünlük, yenilik, özgünlük, estetik ve uygulanabilirlik yönünden değerlendirildiği yarışmada Yüksek Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin’in ‘Vaha’ isimli projesi birinci oldu.