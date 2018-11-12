Dev şirketler insan haklarında sınıfta kaldı

İngiltere Merkezli insan hakları araştırma merkezi Corporate Human Rights Benchmank (CHRB) yeni raporunu açıkladı.

101 şirketteki çalışma koşullarından üretim zincirinde çocuk işçi çalıştırma oranına kadar belirlenen bir endeks puanı ile şirketler değerlendirildi.

Financial Times’ın haberine göre; 101 şirketteki listenin tamamı açıklanmazken Adidas yüzde 87’lik oranıyla insan haklarına karşı en duyarlı şirket seçildi. Araştırmaya konu edilen 101 şirketten 40’ı firmaları hakkında bilgi vermedi.

Ketçabıyla ünlü Kraft Heinz ise aldığı düşük puanla dikkat çekti. Gıda devinin insan hakları puanı yüzde 5.2 oldu.

STARBUCKS’TAN RAPORA İTİRAZ

Starbucks da aldığı yüzde 8.3’lük puan ile düşük bir performansa imza attı. Starbucks’tan yapılan açıklamada yüzde 8.5’luk puan için, “Rapor bizim şirketteki çabalarımızı yansıtmıyor. İnsan hakları ihlaline toleransımız sıfır” ifadesi kullanıldı.

Prada ise yüzde 3.6 puanla listenin son sıralarında yer aldı. Şirket konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.



