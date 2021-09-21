Türkiye Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na saldırı! 7 el ateş ettiler

Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na saldırı! 7 el ateş ettiler

Türkiye

Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na saldırı! 7 el ateş ettiler

Arnavutköy Fatih Caddesi'nde bulunan Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nda otomobilden inen bir kişi parti 7 el ateş açtı. Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yaptı.

21 Eylül 2021, Salı 10:21 Son Güncelleme:
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Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler binayı kurşunladı. 7 el ateş açan şüpheli kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 03.30'da saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde bulunan Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. Parti binası önüne yanaşan otomobilden inen bir kişi parti 7 el ateş açtı. Kurşunlar camlara ve masalara isabet etti. Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, "Şu anda emniyet ekiplerimiz burada. Kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti" dedi.


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