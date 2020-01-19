Devasa elması Louis Vuitton satın aldı

Fransız moda devi Louis Vuitton mücevher pazarındaki yükselişini sürdürüyor. Ünlü marka, dünyanın ikinci en büyük elmasını satın aldı. Geçen Nisan ayında Botswana'da Lucara Diamond Corp tarafından bulunan 1,758 karatlık saf elmas, koyu renkte ve avuç içi büyüklüğünde .Madencilik şirketi, Güney Afrika Tswana dilinde "nadir bulunan" anlamına gelen "Sewelô" adını verdi. Belçikalı bir elmas üreticisi olan Lucara ve HB şirketi, Çarşamba günü yayınlanan bir basın açıklamasına göre, Louis Vuitton Sewelô elmasından bir dizi küçük mücevher üretmek için iş birliğine girdi.









Basın bülteninde, "Madencilik, son teknoloji ürünü bir üretici ve büyük bir lüks marka arasındaki benzeri görülmemiş işbirliğinin amacı Sewelô'dan bir elmas koleksiyonunun planlanması, kesilmesi ve parlatılması olacak" dedi.





Lucara CEO'su Eira Thomas, "Botswana'nın en büyük elması olan tarihi, 1.758 karat Sewelô, bu olağanüstü keşfi anacak ve yerel topluluklarımıza doğrudan fayda sağlayacak bir mücevher koleksiyonuna dönüştürmek için ünlü moda evi Louis Vuitton ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Louis Vuitton'un bu hamlesi, lüks mücevher pazarındaki yerini geliştirmek için bir hamle olarak görülüyor.