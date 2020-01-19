Devasa elması Louis Vuitton satın aldı

Dünyanın 1758 karat ile en büyük ikinci elması, geçen yıl Botswana’dan çıkarılmıştı. O elması, Fransız lüks moda evi Louis Vuitton aldı. Ondan bir küçük olan 1109 karatlık elmas 3 yıl önce 53 milyon dolara satılmıştı. Dünyanın 3 bin 106 karat ile en büyük elması ise dokuz parçaya bölünmüş, ikisini İngiliz Kraliyet Ailesi almıştı.

19 Ocak 2020, Pazar 09:30 Son Güncelleme:
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Devasa elması Louis Vuitton satın aldı

Fransız moda devi Louis Vuitton mücevher pazarındaki yükselişini sürdürüyor. Ünlü marka, dünyanın ikinci en büyük elmasını satın aldı. Geçen Nisan ayında Botswana'da Lucara Diamond Corp tarafından bulunan 1,758 karatlık saf elmas, koyu renkte ve avuç içi büyüklüğünde .Madencilik şirketi, Güney Afrika Tswana dilinde "nadir bulunan" anlamına gelen "Sewelô" adını verdi. Belçikalı bir elmas üreticisi olan Lucara ve HB şirketi, Çarşamba günü yayınlanan bir basın açıklamasına göre, Louis Vuitton Sewelô elmasından bir dizi küçük mücevher üretmek için iş birliğine girdi.



Basın bülteninde, "Madencilik, son teknoloji ürünü bir üretici ve büyük bir lüks marka arasındaki benzeri görülmemiş işbirliğinin amacı Sewelô'dan bir elmas koleksiyonunun planlanması, kesilmesi ve parlatılması olacak" dedi.


Lucara CEO'su Eira Thomas, "Botswana'nın en büyük elması olan tarihi, 1.758 karat Sewelô, bu olağanüstü keşfi anacak ve yerel topluluklarımıza doğrudan fayda sağlayacak bir mücevher koleksiyonuna dönüştürmek için ünlü moda evi Louis Vuitton ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Louis Vuitton'un bu hamlesi, lüks mücevher pazarındaki yerini geliştirmek için bir hamle olarak görülüyor.

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