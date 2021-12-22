Türkiye Devasa hortum Giresun semalarında! Korkutan anlar kamerada

Devasa hortum Giresun semalarında! Korkutan anlar kamerada

Türkiye

Devasa hortum Giresun semalarında! Korkutan anlar kamerada

Giresun’da Karadeniz’i bulutlar kaplarken devasa bir de hortum çıktı. O anlar kıyıdaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 18:42 Son Güncelleme:
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Öğlen saatlerinde Giresun’un Görele ilçesinde denizin üzeri bulutlarla kaplanmasının ardından 200 metre kadar açığında ise hortum çıktı. Çıkan hortum kıyıdakiler tarafından görüntülenirken, büyüklüğü dikkat çekti.

Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 5 dakika sürdü. İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

O anları ise kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.


GİRESUN (İHA)

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