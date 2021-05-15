Deve cüce nasıl oynanır?

Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ve üzeri





Oynamak için Neler Gerekir: Materyal gerekmez.





Nasıl Oynanır?





Oyunu yönetecek kişi çocukları karşısına toplar. Oyuncular ayakta durur. Yöneticinin ‘Deve’ dediğinde çocukların ayakta durması, ‘Cüce’ dediğinde ise çömelmesi gerekir. Bu yönergeleri verirken zaman zaman yönetici ‘Deve’ komutunu verdiğinde çömelerek karşısındaki çocukları yanıltmaya çalışır. Yönergenin tersini yapan oyuncu oyun dışı kalır. En son kalan çocuk oyunu kazanır.



