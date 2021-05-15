Etkinlik Rehberi Deve cüce nasıl oynanır?

Deve cüce nasıl oynanır?

Etkinlik Rehberi

Deve cüce nasıl oynanır?

Deve cüce oyunu çocuğun kaba motor becerilerini geliştirir.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 14:11 Son Güncelleme:
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Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ve üzeri


Oynamak için Neler Gerekir: Materyal gerekmez.


Nasıl Oynanır?


 Oyunu yönetecek kişi çocukları karşısına toplar. Oyuncular ayakta durur. Yöneticinin ‘Deve’ dediğinde çocukların ayakta durması, ‘Cüce’ dediğinde ise çömelmesi gerekir. Bu yönergeleri verirken zaman zaman yönetici ‘Deve’ komutunu verdiğinde çömelerek karşısındaki çocukları yanıltmaya çalışır. Yönergenin tersini yapan oyuncu oyun dışı kalır. En son kalan çocuk oyunu kazanır.


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