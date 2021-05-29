Deve cüce nasıl oynanır?
Deve cüce oyunu çocuğunuz motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
29 Mayıs 2021, Cumartesi 14:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hangi yaş grubu için uygundur: 4 yaş ve üzeri
Kaç kişi ile oynanır: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için neler gerekir? Materyal gerekmez.
Nasıl oynanır? Oyunu yönetecek kişi çocukları karşısına toplar. Oyuncular ayakta durur. Yöneticinin ‘Deve’ dediğinde çocukların ayakta durması, ‘Cüce’ dediğinde ise çömelmesi gerekir. Bu yönergeleri verirken zaman zaman yönetici ‘Deve’ komutunu verdiğinde çömelerek karşısındaki çocukları yanıltmaya çalışır. Yönergenin tersini yapan oyuncu oyun dışı kalır. En son kalan çocuk oyunu kazanır.