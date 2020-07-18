Deve cüce oyunu
Çocuğunuza kısa - uzun, büyük - küçük gibi zıt anlamları öğretmenize yardımcı olacak oyunlardan birisi de deve cüce oyunudur. Oyunu 2 ve daha fazla kişiyle rahatlıkla oynayabilir aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayabilirsiniz.
18 Temmuz 2020, Cumartesi 17:59 Son Güncelleme:
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Deve cüce oyunu
Deve cüce oyununu oynamak için hiçbir malzemeye gerek yoktur. Bir kişi hakem olur ve komut verir. Hakem cüce dediğinde yere doğru eğilmek, deve dediğinde ise yukarı kalkmak gerekir. Şaşırtmak için art arda iki veya daha fazla cüce ya da deve diyebilir.