Deve cüce oyunu

Deve cüce oyununu oynamak için hiçbir malzemeye gerek yoktur. Bir kişi hakem olur ve komut verir. Hakem cüce dediğinde yere doğru eğilmek, deve dediğinde ise yukarı kalkmak gerekir. Şaşırtmak için art arda iki veya daha fazla cüce ya da deve diyebilir.



