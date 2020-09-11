Deve - cüce oyunu
Çocuklara kavramları öğretmek için birçok oyun oynanabilir. Büyük ve küçük kavramını öğretmenin en güzel yöntemlerinden birisi ise deve - cüce oyunudur. Hem eğlenceli hem de eğitici vakit geçireceğiniz deve - cüce oyunu oldukça basit bir oyun.
11 Eylül 2020, Cuma 16:31 Son Güncelleme:
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Deve - cüce oyunu
Kavramları öğrenmenin en güzel ve en basit yolu oyunlar oynamaktır. Deve - cüce oyunu da büyük - küçük kavramlarını öğretmenin en güzel yoludur. Deve dendiğinde ayakta dik cüce dendiğinde yere eğilerek oynanılan bu oyun 2 veya daha fazla kişiyle oynanabilir. Arada şaşırtmak için hızlı bir şekilde deve, cüce, cüce, deve, deve olarak komutlandırılabilir.
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