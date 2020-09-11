Deve - cüce oyunu

Kavramları öğrenmenin en güzel ve en basit yolu oyunlar oynamaktır. Deve - cüce oyunu da büyük - küçük kavramlarını öğretmenin en güzel yoludur. Deve dendiğinde ayakta dik cüce dendiğinde yere eğilerek oynanılan bu oyun 2 veya daha fazla kişiyle oynanabilir. Arada şaşırtmak için hızlı bir şekilde deve, cüce, cüce, deve, deve olarak komutlandırılabilir.



