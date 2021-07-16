Büyük ve yarık yapraklarıyla ilgileri üzerine toplayan deve tabanı çiçeği, nemli ortamı seven bir bitkidir. Peki, deve tabanı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Deve tabanı çiçeği hikayesi nedir? Deve tabanı çiçeği hakkında bilinenler...

DEVE TABANI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Deve tabanı çiçeği adına çok önemlidir. Deve tabanı çiçeğinin suyu çok soğuk olmamalıdır. Çok soğuk su kullanıldığı takdirde, tropikal çiçeğin zarar görmesi kesin olacaktır. Sulama sırasında çeşmeden doğrudan şekilde doldurulan su kullanılmaması, bir süre boyunca dinlendirilmiş ve kireçsiz su kullanılması önerilir. Bununla beraber sulama sıklığı ise havanın sıcaklığıyla orantılı şekilde ilerlemelidir.

Sıcak olan yaz mevsiminde her gün sulama yapılmalı fakat kış aylarında toprağın nemi kontrol edilip, su verilmesi gerekmektedir. Yaz mevsiminde yeterli bir şekilde nem sağlanmadığında yapraklara fısfıs aracılığıyla su verilebilir. Soğuğun bastırdığı zamanlarda çiçek, daha az sulanarak dinlenme dönemine geçiş yapmak gerekir.

Gün ışığını çok seven bu çiçeğin güneşe doğrudan maruz bırakılmadan gün ışığı alması gerekir.

Büyümesi konusunda güneş ışığı almasının önemi oldukça büyüktür. Bunun adına konumunun iyi ayarlanması gerekmektedir.

Suyu verilirken üstten sulama yapılıp, hafta içerisinde bir defa sulanması yeterli olacaktır. Tabağında çok fazla su varsa bunu dökmek gerekir. Sulama işlemlerinde toprağın kuru olması önemlidir.

Çiçeğim rüzgardan korunup, bakılmasında yarar bulunur.

Senede bir kez vitamin vermek de yararlı olabilir.

Pencere ve kapı ağzı gibi ortamlardan uzak tutulması gerekir.

Sürekli budanmaya önem verilmesi gerekir. Yaprakları dökülen çiçeğin budanması gerekir.

Bakımında detaylara dikkat edildiği zaman çiçekten yeteri kadar verim alınabilir. Kaliteli bir görsellik sağlanabilir. Yer aldığı alanda estetik görünüm vermesi oldukça güzel bir avantaj sağlar.

DEVE TABANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Karakteristik ve belirgin kesiklere sahip olan yapraklarının uzunluğu 40 ile 60 santimetre aralığındadır. Yaklaşık olarak 30 santimetre tek gövdesi üzerinde birkaç tane delikli formda yaprakları bulunur. İdeal ortam bulunduğu zaman uzunluğu 5 metreye dek ulaşabilir. Çiçeğin belli çeşitleri yaz mevsiminde çiçek açar. Deve tabanı çiçeği; dış etkenlerden korunmasına yardımcı olan dış köklere ve toprak içerisinden gıda alarak sağlam tutunmasını sağlayan iç köklere sahiptir. Bakımı belli rutinlerden sonra oldukça kolaydır. Türkiye çapında bütün yerlerde kolayca yetiştirilir. Çiçeğin kökleri; Meksika'da sepet ve Peru'da halat yapımında kullanılmaktadır.



