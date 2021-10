Devirli ikramiye için oyunseverler düşlerini anlatıyor

EMRE ŞİRİN: KAZANIRSAM ÖNCELİĞİM KENDİME EV ALMAK

Böyle büyük ikramiyeler bizi oyunsever olarak çok heyecanlandırıyor. Çılgın Sayısal Loto’nun çok cazip bir rakama ulaşmasının yanı sıra ben oyun olarak en çok Süper Loto’yu severim. Haftada üç kez çekiliyor ama ben özellikle Perşembe ve Pazar günleri aksatmadan Süper Loto oyunumu mutlaka oynamaya çalışırım. Uğurlu olduğuna inandığım 16 ve 19’u da mutlaka kuponlarına işaretliyorum. Ben ayrıca geçmiş çekilişlere de biraz bakarım, çok çıkan sayıların biraz daha avantajlı olduğunu düşünürüm. Tabii ki bu inanışlar bir yere kadar çok da bunlara bakmamak lazım. Sonuçta bir şans oyunu “ya çıkarsa” felsefesini benimseyerek terminalden de oynattığım oluyor. Şans Topunda ise farklı bir yol izliyorum. Artı topu hep aynı oynayarak diğer 5 toptaki şansımı artırmaya çalışıyorum. Kazanırsam bu para ile kafamda ne yapacağıma dair bir planlama var. Elbette aileme destek olmayı düşünüyorum. Öncelikle bizlerin artık ev alması hayal haline geldi bu nedenle ilk iş olarak ben de ikramiyemle iyi bir ev sahibi olmak istiyorum.

SEDAT İ: ZENGİN OLURSAM HERKES TANISIN İSTEMİYORUM

Her gün ya da gün aşırı büyük ikramiye çıkar umuduyla şans oyunları oynuyorum. 2 ya da 3 tutarsa amorti niyetine tekrar alıyoruz. Benim belli üç tane banko sayım var onları her zaman işaretlerim. O sayılar çıkarsa ikramiyeyi kaçırmak istemem. Bu sistemle zarar etmiyoruz ama pek bir kâr da etmiyoruz. ‘Ya çıkarsa’ diye hemen her çekiliş mutlaka oynamaya çalışıyorum. ‘Çıkmaz denilen’ 212 milyon liralık ikramiyenin çıkması bizlerin de heyecanını artırdı. O ikramiyede aslında herkesin de gözü vardı. Şimdi de bir anda 70 milyonları aşması yeniden herkese adrenalin oldu. Fotoğrafımı haberinizde kullanmamanızı rica ediyorum. Talih bizim de yüzümüze gülerse bari herkes beni tanımasın. Yani zengin olunca ben gerçekten ihtiyacı olanlara yardım yapmayı bilirim. Fakat gereksiz kişilerle akraba çıkmaya da niyetim yok!

AYNUR ÇETİNOK: İHTİYACI OLAN İNSANLARA MADDİ YARDIM YAPARIM

Çılgın Sayısal Loto’yu fırsat buldukça oynayan ve şansını deneyen biriyim. Şimdiye dek ufak tefek teselli ikramiyeleri kazandım ama tabii ki benim de hayalim büyük ikramiye kazanmak. Şimdi de 70 küsur milyon TL’yi bulan bu miktar herkes gibi benim için de çok iyi bir ikramiye. Sayısal Loto’da uğurlu sayım ya da bir batıl inanışım yok. “Çıkarsa çıkar” diyerek oynuyorum. Sayısal’ın dışında ben Kazı Kazan kartlarını da seviyorum. Zaman zaman kartları da kazıyorum. Bir şans oyunundan rekor bir ikramiye kazanmak bizler için harika bir hayal. Hayalini kurmak dahi çok güzel. Benim de hayallerim var. Öncelik çocuklarımın. İyi bir şey kazanırsam onlara destek veririm. Ev alırım. İlk planda bunlar bile benim için çok önemli işler. Bir de tabii durumu olmayan insanlara zorda olan kişilere maddi destek vermek isterim.

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK HEYECAN: BÜYÜK İKRAMİYE 71 MİLYON TL

212 milyon 285 bin TL ikramiye kazandıran Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye 71 milyon TL'yi aştı. 3 liraya 1 kolon Çılgın Sayısal Loto oynayan herkes bu heyecana ortak olabilir. Çılgın Sayısal Loto ile hayallerinize kavuşabilirsiniz.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR

Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.