UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Hoffenheim - Manchester City: 1-2

Juventus - Young Boys: 3-0

Bayern Münih - Ajax: 1-1

EK Atina - Benfica: 2-3

Lyon - Shakhtar: 2-2

CSKA Moskva - Real Madrid: 1-0

CENGİZ ŞOV YAPTI

Roma - Viktoria Plzen: 5-0

Roma Olimpyat Stadı'nda 41 bin 243 taraftarın önünde oynanan ve Polonyalı hakem Pawel Raczkowsk'nn yönettiği mücadelede Roma'ya farklı galibiyet getiren golleri 3, 40 ve 90+2. dakikalarda Edin Dzeko ile 64. dakikada Cengiz Ünder ve 73. dakikada Justin Kluvert kaydetti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada takımının 2. golünde bir de asist yaparken, 74. dakikada yerini Nicolo Zanolo'ya bıraktı.

Manchester United - Valensiya: 0-0