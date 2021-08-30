Siyaset Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Siyaset

Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 01:00 Son Güncelleme:
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Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele'nin bütün cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

AA


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