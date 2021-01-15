Siyaset Devlet Bahçeli corona virüs aşısı oldu

Devlet Bahçeli corona virüs aşısı oldu

Siyaset

Devlet Bahçeli corona virüs aşısı oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli corona virüs aşısı oldu.

15 Ocak 2021, Cuma 12:10 Son Güncelleme:
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MHP lideri Devlet Bahçeli corona virüs aşısı oldu. Bahçeli, Twitter hesabından "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" mesajını paylaştı.

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Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.



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