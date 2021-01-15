Devlet Bahçeli corona virüs aşısı oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli corona virüs aşısı oldu.
15 Ocak 2021, Cuma 12:10 Son Güncelleme:
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MHP lideri Devlet Bahçeli corona virüs aşısı oldu. Bahçeli, Twitter hesabından "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" mesajını paylaştı.
Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.
https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1350003414256775169
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